Chiuse le indagini sull'omicidio del giovane moldavo a Villorba: scarcerato Rubin Xhika

Rubin Xhika, il 29enne albanese 'complice' dell'omicidio del giovane moldavo Igor Ojovanu la notte del 30 settembre scorso a Fontane di Villorba, è uscito dal carcere per essere condotto agli arresti domiciliari. Come riportano i quotidiani locali, a seguito della conclusione delle indagini, nei suo confronti sarebbero caduti alcuni capi di imputazione, ma rimarrebbe comunque l'accusa del tentato omicidio di un amico della vittima, Ion Bagrin. Xhika è in ogni caso ancora accusato di lesioni personali aggravate in concorso materiale e morale con l'omicida di Igor, ossia il 27enne Florin Stingaciu che allo stato attuale ha la posizione più complicata, trovandosi ancora in carcere. Non solo però Stingaciu e Xhika sono al centro delle indagini, ma anche la 28enne Olga Novacov che è accusata di favoreggiamento per aver raccolto e ripulito dal sangue i coltelli usati dai due durante l'aggressione al gruppo di moldavi che stava festeggiando un addio al celibato.