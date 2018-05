Omicidio di Cison, c'è la prova del Dna

CISON DI VALMARINO Una prova che non lascerebbe più nessun dubbio. Stiamo parlando del duplice omicidio di Rolle di Cison, delitto consumatosi lo scorso primo marzo e che ha visto l'atroce morte di Loris Nicolasi e Annamaria Niola (71 e 69 anni), uccisi a colpi di roncola e coltello nel giardino della loro abitazione. Il presunto killer dei coniugi Nicolasi, Sergio Papa, è ancora in carcere ma a mesi di distanza arriva la prova che lo incastrerebbe, non lasciando con ogni probabilità più dubbi sull'accaduto. Tracce del Dna di Sergio Papa sarebbe stato trovato - come riporta il Gazzettino di Treviso - sotto le unghie della mano sinistra di Annamaria. Una svolta nelle indagini questa che si aggiungerebbe agli altri indizi raccolti e che porterebbero verso il 36 enne di refrontolo.