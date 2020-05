Omicidio di Rolle, Papa insiste e si difende: «Non sono stato io»

«Non hanno minimamente tenuto conto di una consulente genetista, mettendola sullo stesso piano di un teste e sono state assunte come prova le congetture dell'accusa sulle presenza di Papa sulla scena del delitto il giorno prima la mattanza, come se avesse avuto il bisogno di tornare e portare a compimento il disegno criminale». Sono questi due dei punti sui cui si fonda il ricorso presentato da Alessandra Nava contro la sentenza di prima grado che ha mandato all'ergastolo Sergio Papa, il 36enne accusato della morto di Loris e Annamaria Nicolasi, la coppia di anziani trucidata a colpi di roncola nel giardino della propria casa di Rolle il 1 marzo del 2018.

«Vista la superficialità della sentenza -afferma la Nava- solo per fissare i punti essenziali del ricorso sono state necessarie 200 pagine. Sono stati esaminati tutti i passaggi di un dispositivo che appare illogico, motivato dalla necessità che fosse trovato un colpevole. E' stato un lavoro di mesi che ha passato al setaccio tutte le motivazioni e francamente c'è poco da salvare».

