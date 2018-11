Omicidio di Rolle, condannato per spaccio il supertestimone dell'accusa

Due anni e sei mesi di reclusione per detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti. Questa la condanna inflitta in abbreviato dal gip di Treviso Gianluigi Zulian a Charaf Eddine Bilali, il marocchino 30enne che la Procura di Treviso sarebbe "teste chiave" nell'indagine sul duplice omicidio di Rolle avvenuto lo scorso 1 marzo. Sue infatti le dichiarazioni, rese ai carabinieri di Mogliano poco dopo i fatti e confermate nel corso dell'incidente probatorio, che inchioderebbe Sergio Papa, il 35enne con problemi di tossicodipendenza che il sostituto procuratore Davide Romanelli ritiene il responsabile del delitto e che si trova in custodia cautelare nel carcere di Treviso.

Bilali ha raccontato di aver trascorso alcuni giorni, dopo il 1 marzo, in compagnia di Papa. Secondo la sua versione una sera, mentre erano nella stessa camera d'albergo a Monfalcone, Papa avrebbe pianto davanti ad un servizio tv sulla mattanza di Rolle, per poi confidargli in lacrime: «Li ho uccisi io». Per gli investigatori il marocchino è attendibile e la sua versione rafforzerebbe gli indizi a carico di Papa, che invece si è sempre detto estraneo alla vicenda. A processo Bilali è finito dopo essere stato arrestato la mattina del 21 luglio scorso a Treviso. L'uomo era entrato in una nota pasticceria del centro storico del capoluogo ubriaco e aveva dato vita ad un vero finimondo. I carabinieri intervenuti sul posto gli avevano trovato addosso circa 2 etti e mezzo di hashish.