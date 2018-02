Mascolo "copia" l'ordinanza della Procura: il Riesame libera il presunto omicida

TREVISO Luca Furlan, 49enne di Preganziol, presunto omicida di Elda Tandura, morta a 66 anni dopo un lungo ricovero in ospedale a Vittorio Veneto, era stato arrestato dai carabinieri lo scorso 22 gennaio. Per l'uomo, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, è scattata la scarcerazione. Ora è libero, nonostante le gravissime accuse (l'autopsia sul corpo della 66enne confermò che la donna morì a causa dell'emorragia provocata da una spinta) a suo carico e tutto per un "vizio di forma". Il gip Angelo Mascolo aveva accolto in toto le richieste della Procura, ritenendo Furlan pericoloso. Peccato però che l'ordinanza firmata dal giudice, secondo il Riesame, sia stata interamente un "copia e incolla" senza un'autonoma valutazione delle prove presentate dalla Procura. Un "pasticcio", per dirla con un eufemismo, che rischia di rinfocolare ancora una volta le polemiche sul Tribunale di Treviso, purtroppo non nuovo ad errori di questo tipo.