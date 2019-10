Omicidio di Fontane: ergastolo per il killer di Igor, dieci anni per il complice

Carcere a vita per il 37enne romeno Florin Stingaciu, accusato di omicidio, e dieci anni per tentato omicidio per il 28enne albanese Rubin Xhika. Un anno e due mesi per favoreggiamento, pena sospesa, per Olga Novacov, la 28enne moldava che secondo l'accusa aveva raccolto e tentato di ripulire i coltelli usati per uccidere. Questa la sentenza emessa dal gup Gianluigi Zulian nel processo, celebrato con il rito abbreviato, per l'omicidio di Igor Ojovanu, il 20enne moldavo assassinato a colpi di coltello la sera del 30 settembre dell'anno scorso a Fontane di Villorba. Accolta la tesi dell'accusa secondo cui sarebbe stato il romeno a infliggere il colpo mortale che ha raggiunto Igor alla schiena causandogli l'emorragia che ha portato al decesso mentre Xhika avrebbe partecipato attivamente all'aggressione.

La sera del 30 settembre del 2018 Ojovanu era a Fontane di Villorba con amici, anche loro di origine moldava, per festeggiare un addio al celibato. Ad un certo punto è scoppiato un litigio tra il gruppo di giovani e Stingaciu, che sarebbe sceso dal suo appartamento armato di coltello insieme a Xhika. Di lì a poco l'aggressione, terminata con il 20enne che stramazza a terra ferito a morte.