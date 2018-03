Bimbo perde il papà e la scuola si mobilita con una raccolta fondi per la famiglia

PEDEROBBA Bel gesto quello che si sta organizzando in questi giorni presso la scuola elementare nella frazione di Onigo di Pederobba. Un bimbo dell'istituto, come riporta "la Tribuna", è infatti rimasto improvvisamente orfano di padre a causa di un arresto cardiaco fatale. La morte dell'uomo, già tragica di per sè, ha però costretto la madre del bimbo, casalinga, a prendere la drastica decisione di trasferirsi lontano da Pederobba presso alcuni parenti.

Essendo infatti il marito l'unica fonte di reddito familiare, questa è l'unica soluzioneper poter proseguire nella vita di tutti i giorni. Proprio per questo motivo, con l'obiettivo di aiutare la donna e il bambino per il loro futuro, i genitori dei compagni di classe hanno deciso di istituire una raccolta fondi che proseguirà fino a martedì prossimo. Chiunque avrà piacere potrà infatti consegnare ogni mattina, all'esterno della scuola, una busta bianca anonima con all'interno un'offerta libera per la famiglia. Un piccolo gesto solidale che però, in un momento come questo, può far davvero tanto.