Open Market, mercatino del design e vintage all’ex caserma Piave

TREVISO Prima edizione dell’anno per il mercatino dedicato al vintage e al design organizzato dall’associazione OpenPiave alla ex Caserma Piave di Treviso. L’appuntamento è per domenica 15 aprile dalle 10 alle 19. Una ventina i selezionati espositori che propongono vintage, modernariato, oggetti, abiti e accessori di design. Il mercatino en plein air è infatti dedicato all’handmade, ai designer del riciclo e al second-hand e dà spazio e visibilità agli artisti del riuso, ai maker che valorizzano il riutilizzo creativo di materiali riciclati, ai giovani designer indipendenti e agli appassionati di cose di seconda mano (abiti, dischi, oggettistica, modernariato).

Dalle 16.30 aperitivo con il dj set dei Flick to Kick. Saranno presenti per tutta la giornata anche dei truck food. Dalle 10 laboratori creativi per bambini organizzati in collaborazione con Moving School 21. La giornata si svolge nell’ambito di “PAGE.ONE. Le sfide della partecipazione generativa”, la maratona di eventi (13-14-15 aprile) organizzata per celebrare un anno di OpenPiave, l’associazione a cui è stata affidata dal Comune di Treviso la gestione e la rigenerazione della ex Caserma di via Monterumici.