Open week sulla salute femminile: ecco le iniziative su procreazione assistita e malattie neurologiche

CONEGLIANO Il Distretto Pieve di Soligo dell’Ulss 2 aderisce al 3° H-Open Week, iniziativa promossa dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda) nella settimana compresa tra il 16 e il 22 aprile, per celebrare la Giornata Nazionale della Salute della Donna indetta dal Ministero della Salute il 22 aprile.

Due gli eventi in programma nel Distretto Pieve di Soligo:

 Martedì 17 aprile dalle 14 alle 17, Porte Aperte aperte al Centro di Procreazione Medicalmente Assistita dell’Ospedale di Conegliano: gli operatori saranno a disposizione degli utenti per informazioni, consigli e per illustrare l’attività del Centro.

 Giovedì 19 aprile, dalle 16 alle 18, presso la Sala Mons. Dal Col, del Centro Conferenze dell’Ulss 2, viale Spellanzon, Conegliano, conferenza su “Donna e malattie neurologiche”, tenuta dalla dott.ssa Marianna Fortunato, direttore f.f. dell’Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Conegliano. Nel corso dell’incontro, aperto a tutti, la dott.ssa Fortunato illustrerà come patologie quali, ad esempio, emicrania e icuts, incidano in modo diverso, e richiedano un approccio diagnostico-terapeutico differente, nella popolazione femminile.

All’Open week hanno aderito, con numerose iniziative rivolte alle donne, anche gli altri due Distretti dell’Ulss 2. Complessivamente, a livello nazionale, gli ospedali aderenti sono stati 180. Tutte le iniziative offerte sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it sono gratuite