Schiacciato da una lastra in acciaio: operaio muore in azienda a 25 anni

Tragedia sul lavoro lunedì mattina, 18 marzo, nella ditta I.M. di Flavio Marcon, imprenditore trevigiano residente a Codognè. Erano da poco trascorse le 11.30 quando i carabinieri della stazione di Polcenigo e il personale del Suem 118 sono intervenuti nell'azienda con sede a Budoia, in provincia di Pordenone, per un grave incidente sul lavoro costato la vita a un giovane di soli 25 anni.

Pinta Jurica, nato in Croazia nel 1994 e dipendente della ditta "Metalvar Italia Srl", è morto sul colpo, schiacciato da una lastra in acciaio che, per cause ancora in corso di accertamento, gli è crollata addosso durante una fase di puntellatura. Lastra e macchinario sono stati posti sotto sequestro dagli uomini dell'Arma. La salma del giovane operaio croato è stata trasportata all'ospedale di Pordenone e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per le indagini sulla vicenda.