Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pressa a 52 anni

Un gravissimo incidente sul lavoro è costato la vita a un operaio di origini trevigiane, rimasto schiacciato a soli 52 anni dalla pressa dell'azienda di riciclaggio per cui lavorava.

La tragedia, riportata da "La Tribuna di Treviso", è avvenuta giovedì scorso, 21 febbraio, a Rancate, quartiere del Comune svizzero di Mendrisio, nel Canton Ticino. Massimiliano Visintin aveva deciso di trasferirsi lì insieme alla moglie Franca nonostante fosse originario di Conegliano. Conosciuto da tantissime persone, sia nella Marca che in Svizzera, Massimiliano Visintin amava il calcio e aveva giocato in molte squadre dilettantistiche della provincia di Varese nel ruolo di portiere. Sport e motori erano le sue grandi passioni. Giovedì scorso, poco dopo le ore 13, il cinquantaduenne era al lavoro in azienda quando un improvviso malfunzionamento della pressa dei rifiuti lo ha ucciso sul colpo, davanti agli occhi sconvolti dei colleghi. Inutili i soccorsi arrivati sul posto pochi minuti dopo. Constatato il decesso, la salma è stata ricomposta e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha aperto le indagini per fare chiarezza sull'accaduto. Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati nelle ore successive alla scomparsa dell'uomo. I funerali di Visentin saranno celebrati a Conegliano, sua terra d'origine.