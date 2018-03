Operazione di polizia “Safety Car 2”: una persona arrestata e ben 13 denunciate

CONEGLIANO Dal 19 al 24 Febbraio, il personale della Polizia di Stato di Treviso e Conegliano, unitamente alla Polizia Locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, ha partecipato all’operazione ad alto impatto “Safety Car 2”, coordinata a livello nazionale dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, finalizzata al contrasto ai furti d’auto ed a garantire una maggior sicurezza sulle strade della Provincia.

L’operazione è stata pianificata con un “Tavolo Tecnico” in Questura, al quale hanno partecipato i responsabili delle Volanti, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Locale, che ha individuato le zone cittadine da monitorare nei giorni successivi. Grazie alle moderne tecnologie in uso alla Polizia di Stato, come il “Sistema Mercurio”, dispositivo di rilevazione automatica delle targhe collegate ad un database, sono state verificate migliaia di targhe, raggiungendo risultati estremamente soddisfacenti. Nell’operazione sono stati impegnati complessivamente 476 operatori e 210 autovetture, che hanno sottoposto a controllo 2814 veicoli e 1554 persone. Sono stati disposti 1 arresto e 13 denunce, 9 sequestri di veicoli e 337 contravvenzioni al codice della strada.