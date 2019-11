Traffico illecito di rifiuti, arrestato imprenditore trevigiano

Nell'inchiesta della DDA di Brescia (che ha portato all'arresto di nove persone responsabili di gravi episodi delittuosi, compiuti anche con modalità mafiose e con finalità di agevolazione della cosca Bellocco di Rosarno) è finito anche Gianluca Vendrasco, 40enne nativo di Asolo ma residente a Mussolente, ed un 53enne di Viadana, Alessandro Gnaccarini: il primo, già coinvolto in un'inchiesta simile in Toscana la scorsa estate (si trattava in quel frangente di scarti tessili), è ai domiciliari, il secondo è in cella. Il reato per entrambi è il traffico illecito di rifiuti. Quest’ultima indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia, ha avuto avvio nell’ottobre del 2018 con il sequestro, a Soiano del Lago (BS), di un capannone industriale all’interno del quale erano state illecitamente stoccate oltre 1.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi artatamente classificati con altro codice . I successivi accertamenti hanno evidenziato l’esistenza di una struttura organizzata e ben rodata che gestiva abusivamente i rifiuti speciali. Nell'ambito di questa operazione si è evidenziato il coinvolgimento di Antonio Loprete, 56 anni, uno dei principali arrestati di questa operazione. L'uomo aveva messo a disposizione dell’associazione un capannone in provincia di Mantova per smaltire il materiale. Tutti gli arresti sono stati eseguiti dai Ros dei carabinieri con i militari dei comandi provinciali carabinieri della Lombardia, del Veneto e della Calabria.