Programma opere pubbliche, Acampora: "Quartieri sud della città dimenticati"

TREVISO "Il programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale lo scorso dicembre non tiene in considerazione in alcun modo risorse per i quartieri sud della città quali San Zeno, Sant'Angelo, San Lazzaro e Canizzano. - afferma il consigliere di minoranza in consiglio comunale di Treviso Davide Acampora - È davvero allucinante il fatto che non vengano contemplati interventi dei quali si parla da molti anni e per i quali il sottoscritto personalmente sì e speso moltissimo durante il suo mandato di consigliere comunale".

"Mi riferisco non solo alla riqualificazione di questi quartieri dove non è stato stanziato nemmeno un euro ma soprattutto mi preoccupa l'insicurezza stradale: - continua Acampora - per esempio nulla sarà fatto per la messa in sicurezza della strada Sant'Angelo/Canizzano dove accadono spesso incidenti a causa dell'alta velocità denunciata moltissime volte da cittadini esasperati, problematica per la quale è stata anche portata avanti una petizione on-line con centinaia di firme raccolte. Non si parla nemmeno di pista ciclabile , un'opera che sarebbe necessaria proprio nella direttrice Sant'Angelo-Canizzano -Quinto".

"Nel piano triennale delle opere pubbliche non vi è traccia nemmeno della messa in sicurezza dell'incrocio di via Papa Leone III con strada Sant'Angelo - afferma il consigliere - per la quale è stata presentata dal sottoscritto una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di novembre 2016 con più di 200 firme protocollate per chiedere l'installazione di un semaforo intelligente o qualche soluzione che possa risolvere i problemi di visibilità degli automobilisti in uscita: l'assessore Michielan è completamente disinteressato al problema e dopo diverse promesse non ho più saputo nulla".

"Per non parlare del problema "allagamenti" al quale tutta quella zona della città è storicamente sottomessa...Mi chiedo come mai tutto questo disinteresse per un'area così vasta - conclude Acampora - ma soprattutto per una zona forse meno popolosa di altre ma strategicamente importante dal punto di vista della viabilità e dei collegamenti. Possibile che questi cittadini vengano considerati di serie B? Con la pioggia di milioni di euro "freschi e pronti" per essere spesi provenienti dalla vendita delle quote SAVE mi aspettavo uno sforzo in più anche in relazione al bando per le periferie. Il fatto che nessun membro della Giunta viva in questi quartieri mi fa venire il sospetto che non ci sia la volontà politica per risolvere le problematiche di questa area della città... a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina".