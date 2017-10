Opportunity Days, otto giornate per preparare al futuro gli studenti

TREVISO A partire da domani giovedì 19 ottobre, ripartono le giornate delle opportunità da cogliere al volo per i giovani di Treviso: l’Assessorato alla Partecipazione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, tramite il Progetto Giovani di Treviso, organizza per gli studenti dalle scuole superiori all’Università gli OPPORTUNITY DAYS 2017. Dopo il grande successo dell’edizione passata, quando alla formazione e alla consapevolezza fu riservata un’unica, intensa giornata, quest’anno diventano ben otto le date dedicate all’orientamento: scopo degli workshop e degli incontri è proporre percorsi e rivelare prospettive, per rendere i ragazzi più consapevoli delle proprie competenze e del funzionamento del mondo del lavoro.

Molto prestigiose le collaborazioni messe in campo per supportare i giovani trevigiani: accanto a Comune, Provincia, la Città dei Mestieri e delle Professioni e Cooperativa Itaca, infatti, ci saranno l’Università Ca’ Foscari, la Camera di Commercio, Unindustria, il Laboratorio Scuola Volontariato, il consorzio Volontarinsieme, Artigianato Trevigiano, Eurogems, Gi Group, LegaCoop Veneto e Alleanza Assicurazioni.

È convinta dell'iniziativa l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Treviso Liana Manfio: “Tante forze del nostro territorio hanno fatto rete per far crescere i nostri ragazzi, per mostrare loro il futuro che li attende e fornire gli strumenti più adatti per affrontarlo. Tutti insieme, cercheranno durante gli OPPORTUNITY DAYS di rendere i giovani della Marca più consapevoli delle loro capacità e del contributo che possono dare alla società del futuro, anche attraverso il volontariato. E, in seconda istanza, di fornire loro una "cassetta per gli attrezzi" per conoscere ed affrontare le dinamiche delle professioni, dell’imprenditoria, della cooperazione, delle nuove tecnologie applicate al lavoro e ai servizi. Si spiegherà come funziona la formazione in Italia e all’estero, dove apprendere nuove competenze e come metterle in pratica per costruire il loro domani. Ringrazio tutti gli enti che hanno accolto il nostro invito a partecipare, comprendendone l’importanza: in primis gli operatori del Progetto Giovani di Treviso, che molto si sono impegnati per organizzare gli OPPORTUNITY DAYS”.

GLI ASSAGGI Si comincia domani con “The Village”, un laboratorio interattivo per aiutare ciascun partecipante a prendere coscienza delle proprie competenze e potenzialità. Per questa prima giornata, che avrà luogo presso il campus Ca’ Foscari di Treviso, ci si può iscrivere mandando una mail a: iniziative.treviso@unive.it. Giovedì 26 ottobre appuntamento doppio: Gi Group illustrerà il funzionamento delle Agenzie per il Lavoro, mentre Alleanza Assicurazioni mostrerà agli iscritti le opportunità di carriera che offre il ramo assicurativo.

UNA SETTIMANA DI ORIENTAMENTO E CONSAPEVOLEZZA Il vero nucleo degli OPPORTUNITY DAYS 2017 sarà dal 13 al 18 novembre: otto laboratori in sei giorni, per comprendere le logiche del recruiting, il legame tra Università e lavoro, le risorse che offre ciascun territorio, la struttura e le ragioni del sistema cooperativo, la formazione in Italia e all’estero, lo spirito d’impresa (e le opportunità per l’imprenditoria femminile), il valore strategico della reputazione individuale ed aziendale, la ricchezza del volontariato. Tutti i laboratori sono gratuiti: è possibile iscriversi compilando gli appositi form sul sito www.progettogiovanitv.it. Per maggiori informazioni contattare il Progetto Giovani Treviso al n. 0422262557 o con mail a spaziogiovani@progettogiovanitv.it