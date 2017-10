Torna l'ora solare: da domenica si potrà dormire un'ora in più

TREVISO Mancano ormai pochissimi giorni al ritorno dell'ora solare. Dimenticata a malincuore la stagione estiva, con l'avvicinarsi dell'inverno, le lancette dovranno essere spostate indietro di sessanta minuti, consentendoci in questo modo di dormire un'ora in più la notte e di guadagnare un'ora di luce al mattino. Lo svantaggio più grande resterà invece quello di avere giornate sempre più corte e buie verso sera.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre le lancette dell'orologio dovranno essere riportate indietro alle ore 2. Il cambio dell'ora dovrebbe garantire un grande risparmio energetico per tutta la durata della stagione invernale. Il termine ora solare si riferisce all'orario statale usato durante il periodo invernale, quando esso coincide con quello del meridiano del fuso orario di riferimento, chiamato anche «ora civile convenzionale». Si badi bene tuttavia come tale riferimento valga solo a livello nazionale, dato che l'ora locale sarebbe tecnicamente diversa in ogni punto del globo terrestre, in quanto riferita alla posizione della terra rispetto al sole. L'ora legale tornerà di nuovo in vigore l'anno prossimo nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo 2018.