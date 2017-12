L'ordinanza anti-botti arriva anche a Susegana: petardi vietati l'ultimo dell'anno

SUSEGANA Con uno speciale avviso pubblico emesso dal sindaco Vincenza Scarpa, anche il Comune di Susegana ha annunciato la sua personale ordinanza anti-botti in occasione dell'ultima notte dell'anno, domenica 31 dicembre.

L'invito, rivolto a tutti i cittadini del territorio comunale, è quello di non fare uso di petardi, botti e affini durante gli eventi in programma per la notte di San Silvestro. Il motivo è quello di evitare rischi per la salute delle persone e per quella degli animali, sempre più in pericolo rispetto agli uomini durante questo periodo dell'anno a causa del loro udito iper sensibile. Dopo Treviso e Mogliano Veneto quindi anche Susegana si allinea con la lista di comuni trevigiani che, nelle ultime ore, hanno dichiarato guerra aperta ai pericolosi botti di fine anno.