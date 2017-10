Treviso, scatta l'ordinanza anti smog: ecco tutte le limitazioni

TREVISO PM10 e polveri sottili sopra il limite consentito nella Marca. Lunedì 23 ottobre la firma dell'ordinanza anti smog a Ca' Sugana ma che sarà ufficialmente operativa da Lunedì 30 ottobre - come riporta la "Tribuna di Treviso" - e resterà in vigore fino al 30 aprile, con eslcusione delle feste natalizie, ovvero dal 18 dicembre all'8 gennaio.

L'ordinanza prevederà come primo punto lo stop alle auto euro 0, 1, 2 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (escluso però il martedì mattina). Non saranno soggette a queste limitazioni le auto gpl, metano, ibride elettriche e con 3 passeggeri a bordo. Non potranno circolare nel territorio comunale di Treviso anche i ciclomotori euro 0 o precedenti.

Non solo una stretta sui mezzi di trasporto ma anche ad abitazioni e negozi. In casa non si potrà portare il termostato oltre quota 20° C e sono espressamente vietate stufe con un rendimento inferiore al 63%, nel caso in cui ci sia altro impianto di riscaldamento nell'abitazione. Infine non saranno consentiti fuochi all'aria aperta. L'unicio fuoco che potremmo "ammirare" è quello del consueto Panevin ma anche qui si dovranno rispettare delle regole ben precise, ovvero un'altezza non superiore a un metro e mezzo, un diametro massimo di due metri e solo con legno vergine. Il Comune ha pensato però anche quest'anno a degli incentivi per chi sostituisce la vecchia caldaia. Fino a 1.000 Euro per chi acquisterà e installerà una caldaia di nuova generazione.