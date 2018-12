Lunga vita alla tradizione: il sindaco Conte toglie i divieti sui panevin

Era nell'aria da un po', in tanti aspettavano questa decisione, e ora si può dire che è finalmente realtà. Niente più limiti ai panevin del 2019, o meglio, altezza e larghezza degli stessi sono state riviste e quindi alzate. La nuova ordinanza del sindaco di Treviso Mario Conte, infatti, prevede che le tradizionali pire di fuoco venete passino da 1,5 metri per 2, a 3 metri e mezzo per 3, ovviamente sempre costruite con materiali controllati e non pericolosi. Una decisione, come riporta il "Corriere del Veneto", che farà sicuramente discutere una parte della politica locale molto attenta all'inquinamento dell'aria e di conseguenza alla Pm10, ma l'attuale amministrazione locale in quota Lega, da sempre contraria a limitare i panevin tradizionali, ha deciso di riportare il tutto a come era prima della vecchia ordinanza antismog. L'importante ora sarà di costruire panevin sicuri i cui fuochi dovranno necessariamente essere però spenti verso mezzanotte, tenendo inoltre presente che per tutto il periodo di validità della nuova ordinanza, ad eccezione del 5 e 6 gennaio 2019, sarà comunque vietato accendere fuochi in modo da contenere le polveri sottili sprigionate da fumo, legna e sterpaglie bruciate. Un piccolo prezzo da pagare per mantenere in vita una tradizione secolare.