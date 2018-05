Festa della Repubblica e CorriTreviso: cambia viabilità e sosta in Città

TREVISO Giugno si apre con un fine settimana ricco di iniziative nel territorio trevigiano. Tra i tanti eventi in programma, le celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana e la corsa podistica internazionale “29^ Corritreviso” comporteranno alcune importanti modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta, predisposte con ordinanza dalla Polizia Locale di Treviso, al fine di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni e la sicurezza dei partecipanti, del pubblico e di tutti i soggetti in transito nei percorsi interessati dagli eventi.

CORRI TREVISO – 1 GIUGNO 2018

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEL MEZZO dalle ore 15:00 alle ore 24:00 su: Calmaggiore, piazza dei Signori, piazza e via Indipendenza, via XX Settembre, piazza Borsa (intera area), via Zorzetto, Corso del Popolo, via Toniolo, via Santa Margherita, via Martiri della lIbertà, via e piazza San Leonardo, piazza S. Maria dei Battuti, via G. da Coderta, via Bergamo, via e vicolo Bonifacio, via dei Mille (tratto compreso tra vicolo Bonifacio e riviera garibaldi), Riviera Garibaldi, ponte S. Margherita, Riviera S. Margherita (intero tratto) ponte San Martino, Corso del Popolo, via Manin, piazza Duomo (intera area), via e piazza San Vito, via Bianchetti, via Campana, via Roggia, piazza Trentin (tratto tra Roggia e via Cornarotta), via Cornarotta.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE: dalle ore 15:00 su piazza dei Signori sarà interdetto il transito dei mezzi del trasporto pubblico, al fine di consentire l’allestimento delle strutture: gli autobus del servizio urbano durante lo svolgersi della manifestazione saranno deviati per percorsi alternativi, lungo la circonvallazione esterna; dalle ore 19:00 e fino a termine manifestazione (intorno quindi alle ore 23:00) tutte le strade e vie interessate dal passaggio della corsa (ossia quelle già interessate dal divieto di sosta di cui sopra) saranno interdette al transito veicolare. Inoltre, sempre il 1 giugno è prevista la chiusura del centro storico dalla Stazione FFSS a partire dalle ore 19:00, di norma attuata solo nelle giornate festive.

FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA – 2 GIUGNO 2018

DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DEL MEZZO dalle ore 7.00 del giorno 1/6/2018 e fino alle ore 24.00 del giorno 2/6/2018 su lato di piazza della Vittoria di fronte alla scuola elementare Gabelli, per posizionare e rimuovere il palco della cerimonia; il 2 giugno il medesimo divieto si estende dalle 7:00 alle 13:00 anche su viale Cadorna, sul resto di piazza della Vittoria, via degli Scaligeri, via Bressa e via Diaz.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE il 2 giugno dalle ore 8.00 e fino al termine delle cerimonie su viale Cadorna, piazza della Vittoria e via degli Scaligeri. In ogni caso, tutte le deviazioni saranno opportunamente segnalate in loco; compatibilmente con lo svolgersi delle manifestazioni, sarà consentito l’accesso nelle aree interdette ai residenti nonché ai mezzi di soccorso e di Polizia Locale. In allegato le due ordinanze della Polizia Locale, già consultabili sull'Albo Pretorio del Comune di Treviso.