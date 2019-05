Furti di bici e in casa, denunciato dai carabinieri il "nonno ladro"

Nel novembre scorso aveva trafugato una bici (in seguito ritrovata) da un'abitazione di via Castello a Caneva, di proprietà di un 65enne, mentre il 26 aprile, nel cuore della notte, è entrato in un'abitazione disabitata (di proprietà di un 50enne di Ormelle) di via Angeli, senza rubare nulla. Proprio in seguito a questo episodio venne immortalato dalle telecamere di videosorveglianza mentre si dileguava a mani vuote. A finire nei guai un 70enne di Caneva, già sottoposto all'avviso orale: per l'anziano ladro è scattata una denuncia per furto e tentato furto.