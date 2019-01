Razzia di rame in azienda, ladri in fuga con 1,2 tonnellate di "oro rosso"

Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì alla "Pulicrom" di via Taliercio a Ormelle. Ignoti, dopo aver scassinato il cancello esterno, si sono introdotti nel piazzale dell'azienda trafugando ben 1,2 tonnellate di rame tra bobine, cerchi e scarti di "oro rosso", per un valore di diverse migliaia di euro. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Oderzo: saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Si tratterebbe, si ipotizza, di un furto su commissione.