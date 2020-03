Coronavirus, Zaia: «Farmaco innovativo testato a Padova, attesa per i primi risultati»

«Noi stiamo con la guardia alta, preoccupati per l'evoluzione della situazione. Purtroppo questo virus è arrivato in Italia con la fama di essere una simil-influenza con definizioni di questo tenore che purtroppo ci sono state date anche da autorevoli esponenti del mondo scientifico. Il vero tema è quello della terapia intensiva, e un primo limite è dato dall'approvvigionamento delle macchine sul mercato. In Veneto possiamo creare anche 600 posti in terapia intensiva. L'altro problema è dato dalle mascherine, che si acuisce tra chiusura delle frontiere e truffe tanto che anche noi abbiamo perso un carico di 550mila mascherine proprio per questo motivo. Vi annuncio che stiamo collaudando e predisponendo un presidio nostro da dare ai cittadini in merito, attivando poi la distribuzione. L'algoritmo che noi abbiamo, e che fino oggi purtroppo ha rispecchiato la realtà, ci dice che se non rispettiamo quanto disposto arriverebbero picchi sempre più alti che farebbero saltare la sostenibilità del sistema. Mi chiedono ulteriori chiusure, ma questi temi non possono essere affrontati legalmente dalla Regione. So però che a livello nazionale si stanno radunando anche oggi per discutere di questo tema». Questa la sintesi delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal Presidente del Veneto, Luca Zaia, nell'ormai consueto punto stampa mattutino. Il Governatore del Veneto ha poi aggiunto: «L'ospedale di Padova insieme allo Spallanzani di Roma e al Sacco di Milano sta sperimentando questo farmaco che sembra sia innovativo. Incrociamo le dita, secondo quanto ci dicono i medici in una decina di giorni dovremmo avere già i primi risultati perché ci sono dei pazienti che lo stanno testando».

