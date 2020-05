Camion colpisce cavallo, travolto e ferito presidente del Team Bosco

Dalla prima mattinata di oggi, domenica, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, Roberto Benedet, presidente del team dilettantistico di ciclismo "Team Bosco", di Orsago. Benedet, conosciutissimo in tutta la zona e nell'ambiente delle corse ciclistiche, è stato vittima di un incidente mentre stava passeggiando, portando a mano il suo cavallo, lungo via Corridoni a Orsago. L'episodio si è verificato alle 9.20 circa: un camion in transito lungo la strada avrebbe urtato il cavallo che sarebbe caduto, schiacciando Benedet. L'autotrasportatore e altri automobilisti di passaggio hanno subito allertato il 118, poi intervenuto sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero: il ferito, stabilizzato sul posto, è stato trasferito d'urgenza presso il nosocomio di Treviso: le sue condizioni sarebbero molto gravi. La prognosi resta per ora riservata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Vittorio Veneto che hanno eseguito i rilievi di legge del singolare incidente.

La notizia si è rapidamente diffusa in tutta la zona e ha raggiunto anche il sindaco di Orsago, Fabio Collot che si è detto "molto preoccupato e addolorato per questo incidente. Siamo tutti vicini alla famiglia in questo momento così difficile".