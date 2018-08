Incendio in cucina, inagibile l'abitazione di un anziano

ORSAGO Un incendio è divampato poco dopo le 10.30 a Orsago, presso un'abitazione di via Cal de Val. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano, la polizia locale e l'assistente sociale che segue il proprietario, un anziano del luogo. L'incendio è partito probabilmente dalla cucina per cause ancora in corso di accertamento; i fumi hanno poi reso inagibile lo stabile.