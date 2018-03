Topi "buongustai" amanti del radicchio variegato di Castelfranco

CASTELFRANCO Il radicchio trevigiano, così come quello di Castelfranco, piace proprio a tutti - topi compresi. Così gli orti civici della Città del Giorgione si sono ritrovati con campi e raccolto devastati dai roditori. Gli appezzamenti di via Lovara, dati in gestione dal comune a degli utilizzatori, sono stati fortemente danneggiati dai roditori - come riporta la Tribuna di Treviso. La situazione denunciata è quella di campi fortemente segnati dai topi, i quali risalirebbero un fosso vicino e mangerebbero il cuore del radicchio variegato e l'unica soluzione è gettare l'intero ortaggio. C'è già chi chiede agli uffici municipali preposti una deratizzazione dove possibile. Operazione non semplice in quanto i piccoli roditori hanno trovato terreno fertile dove mettere radici.