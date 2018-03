Oscar Berti, cantautore trevigiano, vince il Premio Gargioni Civitanova Marche

PAESE Oscar Berti, cantautore trevigiano, ha vinto il Premio Carlo Gargioni per la “Musica d’Autore” con il brano “Luna”. La serata finale del concorso si è svolta giovedì nel prestigioso contesto del Teatro Rossini di Civitanova Marche. Un concorso dedicato alla memoria del musicista Carlo Gargioni, prematuramente scomparso pochi anni fa, che ha il principale scopo di promuovere e sostenere in particolare cantautori ed autori di colonne sonore.

Lo spettacolo, che quest’anno ha avuto come ospite d’onore il musicista napoletano Enzo Gragnaniello, ha avuto come filo conduttore la musica scritta e prodotta da Carlo Gargioni per grandi autori della musica italiana come Fabio Concato, Ornella Vanoni ed Angelo Branduardi, con il quale il musicista ha più volte collaborato nonostante la prematura scomparsa. Per Oscar Berti una bellissima soddisfazione a pochi giorni dalla presentazione ufficiale di “Canzoni per lavanderie a gettone”. Un disco nato da una chiacchierata con Alberto Cantone, che Oscar considera “il fratello saggio”, pieno di storie, racconti e fotografie, trattate con lo spirito rock che pervade l’anima e la musica di Oscar Berti.

