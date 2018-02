L'outlet di Roncade aprirà i battenti: sembra tutto pronto l'accordo con la catena Aldi

RONCADE Roncade Outlet Gallery? No. L'Arsenale Contemporary Shopping? Neanche. Entro la fine del 2018 pare che l'outlet di Roncade, costruito e presentato in maniera faraonica ma mai aperto, possa finalmente vedere la luce grazie alla catena tedesca "Aldi". Nata nel secondo dopoguerra grazie ai fratelli Albrecht, come riporta "la Tribuna", oggi Aldi è presente in oltre 5 mila punti vendita nel mondo e quest'anno ha deciso di puntare anche sul Nord Italia, a partire anche da Conegliano dove aprirà i battenti nei prossimi mesi. Competitor nel mercato di marchi come Lidl, Eurospin e In's, ora pare aver visto nella Marca una grande possibilità per aumentare la propria clientela. E quale miglior luogo per iniziare se non l'outlet chiuso da un decennio lungo la Treviso Mare.

Ecco allora che in queste settimane stanno aumentanto i contatti tra la dirigenza societaria e il Gruppo Basso proprietario dell'immobile. Alcuni lavori interni pare siano già iniziati, ma si dovrà aspettare l'eventuale ok del Comune per procedere con eventuali modifiche degli spazi commerciali presenti nella struttura. Ci vorrà ancora un po' quindi per capire quanti negozi, e conseguenti posti di lavoro, potranno essere aperti, ma di certo la presenza di un marchio totale come Aldi fa ben sperare nei confronti di una situazione davvero "allucinante" che si è ormai protratta per troppo tempo a causa della burocrazia. Quello che stava diventando a tutti gli effetti una cattedrale del deserto potrebbe quindi trasformarsi in un grande centro commerciale a portata di tutti.