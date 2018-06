Trevigiano stroncato da overdose: gli spacciatori escono dal carcere

GORGO AL MONTICANO Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e allora il giudice Angelo Mascolo ha deciso di scarcerare i due pusher accusati di aver venduto la dose di eroina purissima che ha stroncato il trentaquattrenne Mauro Lunardelli la sera dell'8 dicembre scorso.

Denis Galvan, 45 anni disoccupato di Monastier, è finito agli arresti domiciliari mentre a Manuel Negro è stato dato l'obbligo di firma. Una decisione, riportata da "La Tribuna di Treviso", destinata a sollevare non poche polemiche soprattutto tra i familiari del gorghense Lunardelli che hanno assistito alla scarcerazione dei presunti pusher del figlio, poche ore dopo il loro arresto. Secondo le forze dell'ordine sarebbe stato proprio Galvan a vendere la dose fatale di eroina a Lunardelli in un locale di Ponte di Piave, la sera prima della morte del giovane. Manuel Negro era stato coinvolto nella vicenda con la sola accusa di detenzione e spaccio di droga. Essendo però coetaneo e compaesano di Galvan è molto probabile che i due si conoscessero ma il ruolo di Negro nella vicenda Lunardelli sembrerebbe molto più marginale rispetto a quello avuto da Galvan. Il corpo senza vita del trentaquattrenne di Gorgo al Monticano era stato ritrovato in un magazzino abbandonato di Navolè lo scorso dicembre mentre il fermo dei due spacciatori, oggi scarcerati, era avvenuto solo pochi giorni fa a sei mesi di distanza da quella tragica morte per overdose.