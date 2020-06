Overdose fatale, il sorriso di Chiara si spegne a soli 18 anni

Si è conclusa nel più tragico dei modi la vicenda della 18enne Chiara Friggeri, ricoverata in ospedale da domenica 7 giugno per un malore causato da un mix sospetto di sostanze stupefacenti.

La giovane è mancata all'affetto dei suoi cari questa mattina, venerdì 12 giugno, al San Giacomo di Castelfranco Veneto. Verso le 11.30 i medici che seguivano ormai da diversi giorni le sue condizioni di salute non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Una notizia che ha lasciato senza parole l'intera comunità di Monfumo. Le condizioni della giovane non erano mai migliorate dopo il malore che l'aveva portata al ricovero in ospedale. Chi la conosceva, però, ha sperato fino all'ultimo che la 18enne potesse riprendersi. Così non è stato. Nei giorni scorsi il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul caso. Ora l'attenzione degli inquirenti si starebbe concentrando su uno spacciatore della zona, sospettato di aver venduto gli stupefacenti alla ragazza e all'amico che aveva dato per primo l'allarme dopo il malore della 18enne.