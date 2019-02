Allarme pacco bomba: evacuate le Poste Centrali di Conegliano

Attimi di grande paura, mercoledì pomeriggio, all'ufficio delle Poste centrali di Conegliano in via Cadore. L'edificio è stato evacuato per un paio d'ore a causa di un sospetto allarme bomba, scattato pochi minuti dopo le ore 16.

A quell'ora gli uffici postali erano ancora affollati e pieni di gente quando, all'improvviso, è stato ritrovato un post-it che sengalava la presenza di un presunto ordigno esplosivo all'interno delle Poste. In pochi minuti la struttura è stata fatta evacuare con clienti e dipendenti costretti a riversarsi in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri coadiuvati da un artificiere della polizia di Stato e dai cani specializzati nelle operazioni di bonifica. Dopo due ore di ricerche e analisi accurate nessun ordigno è stato ritrovato all'interno degli uffici postali. Un falso allarme provocato da un bigliettino lasciato all'interno delle Poste molto probabilmente per far scatenare il panico tra i presenti. Nel giro di un paio d'ore, in tarda serata, la situazione è tornata alla normalità e le Poste hanno ripreso il loro normale servizio.