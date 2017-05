Tragedia a Paderno del Grappa, 45enne si toglie la vita

PADERNO DEL GRAPPA Un uomo di 45 anni, S.B., è stato trovato morto all'interno della sua abitazione di Paderno del Grappa dalla sua convivente, al rientro dal lavoro. Il 45enne si è tolto la vita impiccandosi ad una trave, in una delle stanze: non ha lasciato nessun biglietto ed è quindi dunque impossibile chiarire le cause del tragico gesto. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri.