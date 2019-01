Doppia rapina: arrestato mentre assale la seconda vittima

Attimi di terrore per due donne, aggredite lunedì pomeriggio da un uomo che ha tentato di rapinarle prima di finire in arresto grazie al rapido intervento della polizia. I due episodi si sono verificati nel giro di pochi minuti nell'area attorno a piazzale Boschetti, dove in molti si sono accorti del parapiglia a causa delle grida disperate delle due vittime. É stata la prima, una 65enne padovana, a mettere gli agenti sulle tracce del bandito. Alle 16, vedendo una volante lungo via Valeri la donna si è precipitata a chiedere aiuto. Visibilmente scossa, ha raccontato di essere stata assalita pochi istanti prima da un uomo che aveva cercato di strapparle la borsetta. Sotto una pioggia di insulti e strattoni non aveva mollato il bottino e le sue urla avevano richiamato un passante che, armato di ombrello, aveva colpito il ladro fino a farlo scappare.

Ancora terrorizzata la 65enne ha descritto ai poliziotti il suo aggressore, rintracciato in pochi minuti nella vicina via Gozzi. Oltre a corrispondere perfettamente all'identikit, l'uomo stava assalendo la sua seconda vittima. La 41enne, originaria del pordenonese, stava chiedendo aiuto cercando di trattenere la sua borsa nel momento in cui gli agenti sono piombati sul rapinatore arrestandolo.

Trasferito in questura, l'uomo è stato identificato nel 45enne Davide Bernardi, originario di Roncade e con diversi precedenti penali. Accusato di tentato furto e tentata rapina, è stato arrestato. Le due donne, pur fortemente provate, sono in buona salute.