Scontri Vicenza-Padova, raffica di perquisizioni: indagato anche un trevigiano

PADOVA La Polizia di Stato ha effettuato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza decine di perquisizioni a carico di appartenenti a gruppi di ultras padovani coinvolti negli scontri verificatisi lo scorso 27 gennaio, in occasione dell’incontro di calcio Vicenza Padova, quando rimasero feriti anche appartenenti alle Forze dell’Ordine. Le indagini sono condotte dalle Digos delle Questure di Padova e Vicenza. Gli ultras indagati sono 19, per loro è già scattato il Daspo. Sono tutti padovani, 4 del capoluogo, due di Mestrino, tra di Camposanpiero, due di Ponte San Nicolò, due di Vigonza, e poi di Saonara, Rubano, Maserà, Limena, Oderzo, Albignasego.

La posizione più grave è quella di Marco Bergamin, residente a Limena, 40 anni, accusato di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale oltre che di manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista.

Tra gli oggetti sequestrati, coltelli, bastoni, tirapugni, una bandiera nazista, una auto biografia di Erich Priebke, mazze telescopiche, e diverso materiale ultras. Sequestrati anche telefonini e computer per la prosecuzione delle indagini per il reato all'art. 2 comma 1, L. 205/1993.I poliziotti delle Digos di Vicenza e Padova contestano agli indagati i reati di travisamento in occasione di manifestazione sportiva (art. 5 L. 152/1975), possesso di oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazione sportiva (art. 6-ter L. 401/1989), lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportiva (art. 6-bis L. 401/1989), violenza/resistenza a pubblico ufficiale aggrevata (art. 337 C.P.), manifestazioni esteriori del disciolto partito fascista (art. 2 comma 1, L. 205/1993), lesioni personali aggravate (art. 582 C.P.). Difatti, oltre a provocare gli scontri prima dell’inizio della partita, alcuni ultras padovani, durante e dopo il match, si sono evidenziati per l’utilizzo di gestualità tipiche di estrema destra e per l’esposizione di striscioni e cartelli dal contenuto antisemita, fatti per altro compiuti il 27 gennaio, data in cui ricorreva la “Giornata della Memoria”.

TUTTI GLI INDAGATI

T.N. , nato a Padova 1988, residente a Mestrino (PD) responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

S.D., nato a Padova 1988, residente a Ponte San Nicolò (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) e Lancio di Materiale Pericoloso in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-bis legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

R.M., nato a Padova 1991, residente a Saonara (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto con il volto travisato, da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 1, 2 e 3 C.P.), di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152) e di Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

B.G., nato a Padova 1992, ivi residente, responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

Z.R., nato a Padova 1990, residente a Rubano (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152) e di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205);

G.N., nato a Padova il 1991, ivi residente, responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

C.S., nato a Padova il 1979, residente a Maserà di Padova (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto con il volto travisato e da più persone riunite, in numero superiore a 10 (art.339 commi 1 e 2 C.P.), Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

B. A., nato a Camposampiero (PD) il 1975, residente a Loreggia (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), del delitto di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto con il volto travisato, da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 1, 2 e 3 C.P.), Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

P.G.M., nato a Camposampiero (PD) il 1987, ivi residente, responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche);

C.F., nato a Montebelluna (TV) il 1975, residente ad Oderzo (TV), responsabile del delitto di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

M.S., nato a Padova il 1972, residente a Mestrino (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

L.M., nato a Padova il 1977, residente a Vigonza (PD), responsabile di Travisamento del Volto in occasione di una Manifestazione Sportiva (art.5 legge 22 maggio 1975 nr.152);

M.M., nato a Padova il 1984, residente a Vigonza (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 2 e 3 C.P.) e del delitto di Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) (Indagato non perquisito);

T.M., nato a Padova il 1974, residente ad Albignasego (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto da più persone riunite, in numero superiore a 10 e con l’utilizzo di oggetti contundenti (art.339 commi 2 e 3 C.P.), Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) (Indagato non perquisito); 2

B.A., nata a Padova il 1978, ivi residente, responsabile di Possesso di Oggetti Contundenti in Occasione di una Manifestazione Sportiva (art.6-ter legge 13 dicembre 1989 nr.401 con successive modifiche) (Indagata non perquisita)

B.M., nato a Camposampiero (PD) il 1978, residente a Limena (PD), responsabile, in concorso con altre persone (art.110 C.P.), di Resistenza ad un Pubblico Ufficiale (art.337C.P.), aggravato dall’aver commesso il fatto da più persone riunite, in numero superiore a 10 (art.339 comma 2 C.P.), Lesioni Personali (art.582 C.P.), Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205);

C.M., nato a Padova il 1979, residente a Ponte San Nicolò (PD), responsabile di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205);

L.M., nato a Padova il 04.08.1990, ivi residente, responsabile di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205); 19) B. M., nato a Camposampiero (PD) il 1975, residente a Rubano (PD), responsabile di Manifestazioni Esteriori del Disciolto Partito Fascista (art.2 comma 1 legge 25.06.1993 nr.205).