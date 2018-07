Missionario in Sierra Leone ricoverato al Ca' Foncello: Virus tropicale colpisce Padre Boa

TREVISO Vent'anni di missioni nell'Africa dimenticata. Sono ore davvero difficili quelle che sta attraversando Padre Maurizio Boa ricoverato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il missionario, che si trovava in Sierra Leone, è stato costretto a tornare in Italia per una febbre tropicale ancora misteriosa per i medici del nosocomio trevigiano - come riporta il Gazzettino di Treviso. La prima preoccupazione era ricadura inzialmente sul virus ebola - ipotesi che sembra poi essere stata scartata dai medici. Le condizioni precarie l'hanno costretto al ricovero immediato, al reparto di malattie infettive dove i sanitari sono ancora alla ricerca di un'identificazione di questo virus tropicale sconosciuto.