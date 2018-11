Auto urta anziana, automobilista-pirata scappa senza soccorrerla

Una 81enne, P.T., è rimasta lievemente ferita da un'auto in transito nella mattinata di oggi, mercoledì, mentre stava attraversando via San Luca a Paese. Il veicolo che ha urtato l'anziana non si è fermato a soccorrerla e ha tirato dritto. La donna ha riportato lesioni molto leggere ed è stata trasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dagli infermieri del Suem 118. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Montebelluna. Saranno probabilmente visionate le telecamere di videosorveglianza della zona .