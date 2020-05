Badante ladra svuota il conto corrente dell'anziano che assisteva

Tra i mesi di ottobre e dicembre dello scorso anno ha effettuato prelievi e ricariche telefoniche per una somma di oltre 7.300 euro, utilizzando la carta di credito ed il pin dell'anziano che stava assistendo. Ad architettare questo furto, disgustoso, è stata una badante di 39 anni che è stata, dopo lunghi mesi di indagini, smascherata dai carabinieri della stazione di Paese. Ad essere denunciata alla Procura di Treviso per furto aggravato in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito, oltre alle 39enne, anche una 46enne, anche lei bandante. Entrambe, prima di questa triste vicenda, non avevano nessun precedente penale alle spalle. La vittima dei furti, un 78enne, non si era reso conto di quanto la sua badante tramava alle sue spalle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.