Baracche in fiamme, al lavoro i vigili del fuoco di Treviso

Allarme nel pomeriggio a Porcellengo di Paese, in via Baldrocco. Due baracche, contenenti varia attrezzatura, sono andate distrutte in un incendio divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Treviso che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza la zona. Non ci sono state persone intossicate.