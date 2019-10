Minacce di morte all'ex moglie: 46enne a processo per stalking

I soldi e la gelosia sarebbero all'origine della violenza psicologica esercitata da un 46enne di Paese nei confronti della ex moglie. L'uomo, A.I, originario della provincia di Caserta, è stato denunciato e ora dovrà affrontare il processo in cui dovrà rispondere dei reati stalking e molestie. Su di lui pende anche l'accusa di non aver versato il mantenimento ai due figli.

Geloso della ex l'uomo, secondo le accuse della presunta vittima, avrebbe messo in atto a partire dalla separazione una serie di strategie per cercare di controllare la ex. Poi le telefonate e i messaggi a tutte le ore del giorno e della notte. Un vero incubo, durato fino al maggio del 2016, reso ancora peggiore dal fatto che il 46enne e la donna hanno continuato a litigare per per lungo tempo sull'assegno di mantenimento ai due figli della coppia, il più grande di 15 anni il secondo di nove.