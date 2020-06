Rogo devasta abitazione: morte due donne, un intossicato

Terribile tragedia nella notte a Castagnole di Paese. Un incendio di un'abitazione, divampato alle ore 1.40 circa, ha distrutto anche un annessi magazzini in via Feltrina, vicino alla "Gaivi". Due donne, Franca Fava, 58 anni, moglie del titolare, e Fiorella Sandre, 74enne amica di famiglia , risultavano disperse a detta del titolare, Sergio Miglioranza, di 59 anni, è stato trasportato in ospedale, in stato confusionale. I corpi delle due donne, carbonizzati, sono stati rinvenuti quando le fiamme sono state estinte. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Treviso, di Asolo, di Conegliano e Mestre che sono tutt'ora sono ancora sul posto. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Montebelluna per chiarire le cause della tragedia.

