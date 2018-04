Documenti falsi per acquistare tablet e smartphone: scoperto e arrestato

PAESE Nella serata di giovedì i carabinieri di Paese hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne napoletano, Gigante Alessandro, gravato da pregiudizi per delitti contro il patrimonio, l’ordine pubblico ed in materia di falso, ritenuto responsabile di un tentativo di truffa in danno del negozio “Unieuro” del centro commerciale “La Castellana”.

L’uomo nel pomeriggio di ieri si è presentato presso il citato negozio, per acquistare un iPad della Apple ed un telefono cellulare Samsung S9+, per una spesa complessiva di 2.307 euro. Per perfezionare il pagamento della merce si è recato alla cassa ed ha chiesto di accendere un finanziamento tramite una nota società finanziaria, esibendo dei documenti falsi intestati ad una inesistente persona residente a Vittorio Veneto, nella fattispecie una carta d’identità, una tessera sanitaria ed un cedolino paga di un’azienda di Vittorio Veneto.

L’impiegata nell’istruire la pratica si è accorta che nei confronti del personaggio esisteva un allert nel circuito Unieuro, poiché qualche giorno prima aveva tentato un’analoga truffa in un negozio della provincia di Padova, perciò ha bloccato l’operazione ed ha chiamato i carabinieri di Paese. I militari hanno subito accertato che la persona intestataria dei documenti esibiti, non risultava essere censita nel comune di Vittorio Veneto.