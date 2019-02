Ruba 370 euro in cosmetici alla "Castellana", ladro arrestato

Nella tarda mattinata di martedì i carabinieri di Paese hanno arrestato un cittadino rumeno di 40 anni, senza fissa dimora nel territorio italiano, responsabile del tentato furto di cosmetici, per un valore di 370 euro, presso l'ipermercato "Interspar" ubicato all'interno del centro commerciale "La Castellana". Il soggetto era munito di valigetta schermata per evitare i controlli di sicurezza. La refurtiva è stata interamente restituita al legittimo proprietario. Al termine delle formalità dell'arresto il cittadino rumeno è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di questa Compagnia, in attesa del processo con rito direttissimo che avrà luogo stamattina presso il Tribunale di Treviso.