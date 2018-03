Grave lutto per Mario Conte, morta per un malore la sorella

PAESE Un grave lutto ha colpito, nella tarda serata di martedì, Mario Conte, il candidato della Lega alle prossime elezioni comunali di Treviso. La sorella Claudia, 51 anni, è mancata a causa di un grave malore, probabilmente un infarto, che l'ha colpita mentre si trovava nell'abitazione di Porcellengo di Paese in cui viveva con i figli ed il marito, Andrea Zuin, ufficiale dell'aeronautica all'aeroporto di Istrana. L'allarme è scattato attorno alle ore 23. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 ma i tentativi di rianimare la donna sono stati purtroppo inutili: il suo cuore si era fermato. Non si esclude che venga disposta l'autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.

La 51enne, attualmente casalinga, in passato aveva lavorato presso un'impresa di servizi che opera all'aeroporto militare di Istrana: oltre al marito Andrea, lascia i figli Matteo (membro del coro "Stella Alpina" presieduto dallo zio) e Nicoletta, rispettivamente di 25 e 20 anni, i genitori Luisa e Giovanni e il fratello Mario. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo a Mario Conte e ai suoi famigliari. Anche la redazione di Trevisotoday esprime le più sincere condoglianze a lui e ai suoi genitori.

Il sindaco di Treviso Giovanni Manildo, la giunta e l'amministrazione comunale tutta si stringono intorno al consigliere Mario Conte per il lutto che ha colpito la sua famiglia. "Siamo vicini a Mario in queste ore di profonda tristezza - commenta il sindaco Manildo - tutta l'amministrazione rivolge a lui e alla sua famiglia un messaggio di cordoglio e di piena vicinanza".