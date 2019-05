Raid incendiario in concessionaria, distrutte dalle fiamme due auto

Raid incendiario, nella notte tra giovedì e venerdì, alla concessionaria "Nord Automobili" di via Castellana a Paese. Poco dopo le 5 ignoti sono entrati all'interno dell'autosalone, scassinando la porta d'ingresso, e hanno appiccato il fuoco ad una delle cinque auto presenti, una Mercedes non ancora immatricolata. Le fiamme hanno interessato anche un altro veicolo che era posteggiato poco distante, distruggendolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno svolto gli accertamenti del caso e i carabinieri della stazione di Paese che ora indagano sul grave episodio. Per ora l'unica certezza, purtroppo, è che l'episodio è certamente di origine dolosa. Non chiaro se il bersaglio di questo atto sia l'attività o la sua titolare, una donna di origini romene.