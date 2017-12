Insegnante rimprovera lo studente, viene aggredito dai genitori

PAESE Attimi di tensione in mattinata all’interno della scuola media Casteller di Paese, in via Panizza. Due genitori di uno studente, di etnia rom, hanno avuto uno scontro molto vivace (per dirla con un eufemismo), durante un colloquio, con un insegnante dell’istituto. Il docente, secondo il padre e la madre, avrebbe redarguito il loro figlio a causa del suo comportamento in classe. Insegnante e genitori, incontratisi per un chiarimento a scuola, sarebbero venuti alle mani (dopo reciproci inproperi) ed è stato necessario l’intervento a scuola di un'ambulanza del Suem 118 e dei carabinieri di Paese che hanno placato gli animi. Viste le lievissime lesioni le parti avranno facoltà di querelarsi reciprocamente.