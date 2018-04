In auto 260 kg di matasse di rame, denunciati tre operai rumeni

PAESE Nella notte tra domenica e lunedì i carabinieri della stazione di Paese lungo la via Postumia Romana, hanno fermato una BMW 320 con a bordo tre operai rumeni, due dei quali domiciliati a Susegana ed un altro a Codroipo, che trasportavano 12 matasse di rame per un totale di 260 kg, del cui possesso non hanno saputo dare alcuna giustificazione. Per questo motivo gli stranieri sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Le matasse di rame sono custodite in caserma a Paese in attesa di risalire al legittimo proprietario, per la restituzione.