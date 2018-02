Evade dai domiciliari per andare a mettere a segno furti

PAESE Evade dagli arresti domiciliari per andare a mettere a segno furti con altri tre complici. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri di Paese controllando, nella notte tra lunedì e martedì, alle 4 del mattino, un'auto che stava percorrendo la Postumia. A bordo del mezzo c'era appunto un 36enne moldavo, subito arrestato per evasione dai domiciliari, e tre cittadini romeni che se la sono cavata con una denuncia. In auto c'era tutto l'occorrente per mettere a segno furti: piede di porco, cacciaviti, altri attrezzi da scasso e passamontagna. Al vaglio del Tribunale di sorveglianza un eventuale aggravamento della misura cautelare del 36enne che risulta residente in provincia di Venezia.