Scontro tra due auto a Padernello lunedì sera: tre feriti lievi

PAESE E' di tre feriti, fortunatamente tutti non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 19 di lunedì sera lungo via San Luca a Padernello di Paese: a scontrarsi due auto che sono finite entrambe in un fossato. Sul posto la polizia locale, il Suem 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato dalle lamiere dei veicoli le persone all'interno. Trasportati in ambulanza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso un 54enne di Massanzago, S.M., e due ragazze 20enni di Paese, gemelle, R.N. e R.J.. Al vaglio dei vigili la dinamica dell'incidente.