Blocco di cemento rompe le sponde del camion e finisce sull'asfalto

Ha causato problemi e rallentamenti al traffico lungo la Feltrina il singolare incidente avvenuto alle 6.45 circa di stamane, mercoledì, a Postioma di Paese, all'altezza dell'incrocio semaforico a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Un camion in transito, in direzione Montebelluna, ha perso il carico: un pesante blocco di cemento, una parete prefabbricata dell'ampiezza di 3 metri per 4, ha rotto una delle sponde ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Treviso, della polizia stradale e dei carabinieri di Paese. Un episodio simile era avvenuto ieri, martedì, lungo la rampa di uscita del casello autostradale di Treviso nord con un camion che aveva perduto un muro prefabbricato di cemento.