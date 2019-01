Infarto fatale durante un pellegrinaggio a Medjugorje

Tragedia sabato mattina a Medjugorje, durante un pellegrinaggio. Giovanni Girotto, pensionato di 66 anni originario di Postioma di Paese, ha perso la vita a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo: l'uomo, forse a causa della fatica e del freddo, si è accasciato al suolo durante l'ascesa al monte Podbrdo, luogo delle prime apparizioni mariane nella località bosniaca . Girotto era partito da Paese con la moglie ed un gruppo di pellegrini, ottanta persone in tutto: il viaggio di preghiera avrebbe dovuto concludersi sabato, con il viaggio di ritorno dei coniugi ma l'epilogo è stato purtroppo tragico. La notizia si è rapidamente diffusa a Postioma dove Giovanni Girotto era molto conosciuto . I figli si trovano attualmente in Bosnia per sbrigare, con la collaborazione del Comune di Paese, le pratiche per il rimpatrio della salma.